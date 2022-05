La Ligue Europa Conférence, bien plus qu'une consolante de la consolante

Parfois moquée, souvent incomprise, la Ligue Europa Conférence tire, ce mercredi soir, la révérence de sa première édition. Avec, à la clé, une finale qui fleure bon le foot à l'ancienne. Comprenez, quand les deux protagonistes n'étaient pas connus des mois à l'avance. Et si ce parfum de nostalgie finissait par devenir la norme à l'avenir ?

AS Rome Feyenoord Rotterdam 25/05/2022 à 21h Ligue Europa Conférence Diffusion sur

La scène avait quelque chose de mystique. Ce 22 mai 2021, à la suite d'une tête bien placée à la dernière seconde du temps additionnel de la dernière journée, Max Kruse fusillait le RB Leipzig et envoyait l'Union Berlin en Ligue Europa Conférence, un an seulement après la montée desdans l'élite. La réaction ne s'est pas fait attendre : spontanément, les supporters se sont embrasés et ont célébré cette qualification inattendue comme un véritable titre. Et ce, sans regarder ni juger le chiffre à côté du "C". Car cette C4, pour une écurie modeste de Bundesliga, allait devenir l'occasion de vivre une aventure que l'on pensait réservée à un entre-soi de plus en plus fermé : disputer une compétition européenne.Si le Vieux Continent s'est majoritairement levé contre le projet de création d'une Superligue l'année dernière, force est de constater que, malgré son abandon, il n'en reste pas moins que le format actuel de la Ligue des champions a des airs de compétition semi-fermée, dans laquelle seule quelques puissants ont encore le droit de se tailler une part du gâteau. Créée pour permettre aux "petites" nations du football européen de vivre une expérience à l'échelle continentale, la Ligue Europa Conférence semble avoir réussi son pari. Ainsi, tandis qu'en phase de poules de C1, 17 clubs sur 32 appartenaient à seulement 4 pays (Espagne, Italie, Allemagne et Angleterre), pour un total de 15 nations… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com