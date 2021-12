La Ligue 1, reine de l'année 2021

Au-delà des crises des droits TV et des incidents en tribunes, la Ligue 1 a réussi son année sur les terrains. Du spectacle, des buts, du jeu et le fruit d'une évolution des mentalités qu'il faut souligner et encourager. Et si le championnat de France devenait bientôt à la mode ?

"Je ressens le nouveau visage de la Ligue 1 sur le terrain."

Fabien Lemoine, milieu du FC Lorient

La prime à l'attaque et au spectacle

Voilà un bon moment, pour ne pas dire trop longtemps, que le feuilleton préféré des Français n'avait pas été aussi passionnant. Il n'est pas question ici deou de, mais bien de la Ligue 1 et de ses rebondissements. Cette année écoulée, la routine ronronnante, mais toujours réconfortante, du championnat de France a pris une tournure très enthousiasmante. Moins de purges, plus d'équipes joueuses et moins de week-ends soporifiques. Il serait pourtant facile de mettre de côté la vérité du terrain pour s'attarder sur les problèmes en tribunes, récurrents depuis le mois d'août et occupant une place de choix dans les médias ces dernières semaines, au point d'occulter parfois le plaisir de voir une ligue des talents transformée et agréable à suivre. Il sera bien sûr essentiel de rapidement trouver des solutions pour éviter les débordements et faire en sorte que chaque match puisse se dérouler dans un stade plein et aller à son terme. En attendant, il faut savourer et se poser une question : cette parenthèse enchantée ne fait-elle que commencer ?Il faudrait sans doute être un poil chauvin (juste un poil) pour assurer que la Ligue 1 s'est rapprochée des fameux quatre grands championnats, notamment de la Premier League et de la Serie A, et l'heure n'est de toute façon pas aux comparaisons bancales. La vitrine du football français a mérité cette année que l'on s'arrête devant. Au-delà du titre de champion du LOSC de Christophe Galtier, qui rappelle à tous les autres que le Paris Saint-Germain n'est pas totalement intouchable, il y a la satisfaction d'avoir assisté à des petites (r)évolutions dans les mentalités., nous confiait Fabien Lemoine le mois dernier.