La Ligue 1, quel pied !

Ce week-end, le championnat de France a été le centre de l'attention à l'échelle planétaire avec les premiers pas de Leo Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain. Mais au-delà de cet évènement historique, la grande majorité des autres clubs de l'élite hexagonal donnent l'impression de tirer la Ligue 1 vers le haut cette saison. Tant mieux !

Notre Ligue 2 a du talent

À première vue, l'andouillette n'est pas ce que l'on peut appeler un plat sexy dans l'assiette. Un aliment provenant d'un tube digestif d'un porc et dont la forte odeur embaume la pièce dès qu'elle sort du frigo, cela ne fait pas franchement monter la bave aux lèvres. Pourtant, c'est à partir du moment où la cuisson est à point que l'AAAAA, véritable savoir-faire à la française, donne l'étendue de sa saveur. Le palais de l'andouillette en France, c'est à Troyes qu'il se trouve. Mais depuis 2019, ce n'est pas la seule marque de fabrique de la ville du Grand Est. Dans l'Aube, on vit aussi au rythme de l'ESTAC de Laurent Batlles, grand artisan de la montée en puissance du club fraîchement promu en Ligue 1 grâce à des conceptions tactiques orientées vers l'offensive. Alors ? Alors Troyes a beau être lanterne rouge du championnat avec un seul point récolté en quatre journées, le nouvel élève de l'élite fait vibrer les cœurs des adeptes du beau jeu. Et ce n'est pas la prestation de haut vol contre l'AS Monaco ce week-end qui dira le contraire. Dès lors, si le dernier de L1 séduit dans la pratique, sommes-nous en droit de penser que le championnat donne envie d'être suivi ? Oui, mille fois oui.Bien entendu, toutes les équipes ne donnent pas satisfaction sur ces premiers hectomètres. Que ce soit dans la course au maintien où Nantes et Bordeaux donnent l'impression que leur séjour dans l'élite national a assez duré et qu'un petit tour dans l'antichambre pourrait leur donner une piqûre de rappel, ou même dans la course à l'Europe où Lyon, Lille et Rennes démarrent l'exercice 2021-2022 façon diesel. Mais au moment de se pencher sur la globalité et l'aspect purement attractif d'un match de football, des plaisirs insoupçonnées remontent à la surface. Sans connaissance accrue de notre championnat, quelle est la probabilité de s'extasier devant un Clermont-Metz à 15h un dimanche après-midi ? Soyons francs : elle est quasiment nulle. Et pourtant, si la grande Lire la suite de l'article sur SoFoot.com