La Ligue 1 en clair : quelle merveilleuse idée !

Sur quelle chaîne suivre la journée de Ligue 1 ? Cette question pourrait bientôt se poser, alors que le football français est embourbé dans une crise des droits TV sans précédent. Téléfoot est sur le point de disparaître, Canal + est le nouveau maître du jeu, et la menace de l'écran noir plane sur les championnats de France. La semaine dernière, TF1, M6 et France Télévisions ont proposé à la LFP de diffuser la L1 (contre peanuts) en attendant un nouveau diffuseur. Quelle merveilleuse idée !

Nostalgie et reconquête

Fermez les yeux et imaginez le temps d'un instant des matchs de Ligue 1 diffusés en clair. Dans l'esprit des grands rêveurs, cette chimère est devenue une réalité accessible ces derniers jours. Explications : jusqu'au 31 janvier prochain (et même début février), le championnat de France doit être diffusé sur Téléfoot et Canal +, puis c'est le flou le plus total. Le grand bazar autour du nouvel appel d'offres, volontairement provoqué par une chaîne cryptée revancharde, fait désormais planer la menace de l'écran noir, le cauchemar des clubs, des instances et des supporters. Dans ce marasme, plusieurs groupes de télévision se sont donc positionnés pour "dépanner" la LFP en cas de besoin.Parmi eux, des cadors comme TF1, France Télévisions ou encore M6. Un courrier à la Ligue signé Nicolas de Tavernost, le président du directoire de M6, et révélé paren fin de semaine dernière, va dans ce sens :Le son de cloche est le même chez la première chaîne, qui n'envisage pas non plus de se mêler aux négociations lors du prochain appel d'offres. Pas de gros sous, pas de foot en clair ? Rien n'est gratuit dans le monde impitoyable du football, et les grands décideurs sont probablement loin de faire évoluer leur réflexion. À moins qu'une parenthèse enchantée, même très courte, ne vienne rappeler que ce sport n'est pas seulement une histoire d'argent.Attention, il n'est pas question d'enterrer les nombreux