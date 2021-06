La Ligue 1 à 18 : "Nous ne sommes pas allés assez loin"

La LFP vient de valider le passage d'une Ligue 1 à 18 clubs à partir de la saison 2023-2024. Interrogés sur ce sujet, les économistes Jean-Pascal Gayant, professeur à l'université du Mans, et Vincent Chaudel, codirecteur de l'Observatoire du sport business, admettent que cela va dans le bon sens, mais qu'il aurait fallu aller plus loin. Vers un nouveau départ pour le football français ?

"C'est dommage d'être dans une solution extrême pour prendre une décision qu'on aurait dû prendre il y a vingt ans. En 2003, on est repassé à 20 pour de mauvaises raisons."Vincent Chaudel

Il y a un constat d'échec, qui est surtout celui de l'appel d'offres pour les droits TV 2020-2024, mais aussi une opportunité de rebond. Le passage à 18 clubs devrait mécaniquement augmenter la concentration des talents et donc la qualité des équipes évoluant en Ligue 1. On peut espérer que la qualité du spectacle progresse. Il y a aussi le bien-fondé d'une marche vers une ligue domestique à format réduit : je pense qu'une Superligue européenne finira par voir le jour et que ses matchs se joueront le week-end. Pour que les cadors européens continuent à participer aux championnats nationaux, il faudra que ces derniers réduisent drastiquement leur format (à 14 par exemple). Les pays qui se seront engagés tôt dans cette voie seront gagnants !C'est dommage d'être dans une solution extrême pour prendre une décision qu'on aurait dû prendre il y a vingt ans. En 2003, on est repassé à 20 pour de mauvaises raisons, après l'affaire des faux passeports, alors même que la Bundesliga avait sondé la LFP sur l'intérêt d'une telle réforme sans en tirer de conclusions positives. Depuis, les Allemands sont toujours à 18. C'est économiquement et sportivement plus intéressant. Selon moi, nous ne sommes pas allés assez loin, il aurait fallu passer à 16 tout de suite. C'est le sens de l'histoire. Dans le futur proche, dès 2024, l'UEFA va imposer plus de rencontres internationales, plus de matchs européens, les ligues nationales doivent s'adapter Lire la suite de l'article sur SoFoot.com