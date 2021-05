La Ligue 1 à 18 clubs : un opportunisme mal placé

À quelques encablures d'une fin de saison passionnante, le sujet d'un passage de la Ligue 1 de vingt à dix-huit clubs a fait son retour sur la table des dirigeants du football hexagonal. Une envie soudaine motivée par la crise des droits TV, qui a fait de Canal + le maître du jeu, plus que par le souhait de renforcer la compétitivité de l'élite.

"De l'extérieur, je conçois que cela ressemble à une bataille de requins mais la réalité c'est que beaucoup de présidents se disent que, si pour survivre, il faut laisser crever le voisin, ils le feront." Un membre du CA au Parisien

Au royaume des diffuseurs

Le sprint final passionnant et indécis de cette Ligue 1 cuvée 2020-2021 n'est pas encore terminé qu'un vieux serpent de mer est réapparu la semaine dernière, rendant le futur proche de notre championnat incertain : le passage de l'élite à dix-huit clubs. Moins de deux mois après son élection à la présidence de la LFP en septembre dernier, Vincent Labrune n'avait déjà pas caché son attirance pour un resserrement de la L1 dans une interview donnée au... avant d'opérer une légère machine arrière dans la foulée. Mais aujourd'hui, l'ancien dirigeant de l'OM ne se cache plus., a-t-il admis auPlus qu'une idée en l'air, le retour d'une première division hexagonale à dix-huit clubs pourrait bientôt devenir une réalité. Dans un mois tout pile, le 3 juin, le sujet sera mis sur la table lors de l'assemblée générale de la Ligue, avec une réflexion pour acter cette mini-révolution le plus rapidement possible, soit à compter de la saison 2022-2023. D'ici là, les différents acteurs ont le temps de se déchirer autour de la question, mais également d'en poser une essentielle : le passage de vingt à dix-huit clubs peut-il vraiment sauver le football français ?Les préoccupations pour la compétitivité de notre élite et la réussite de nos clubs sur la scène européenne ne sont que Lire la suite de l'article sur SoFoot.com