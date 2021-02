So Foot • 15/02/2021 à 06:00

La LFP sans État d'âme

L'information est passée relativement inaperçue, et la blessure de Neymar l'a complètement occultée. Pourtant, la LFP a bel et bien exigé de l'État "un plan de soutien d'urgence". Une preuve supplémentaire, s'il en fallait une, que les dirigeants du football français ne sont guère friands de l'auto-critique et peu enclins à la décence.

Ingrats, ces gratte-papiers

Déjà, Jean-Michel Aulas avait lancé un ballon d'essai pour tester quel serait le degré de résistance du gouvernement face aux lamentations du foot pro... Et il avait été magnifiquement repris de volée par le ministère des Sports :Ces propos, pourtant bien étayés, sont malheureusement tombés dans l'oreille des sourds de la LFP. À la sortie du conseil d'administration, ce lieu d'excellence où furent si brillamment gérés les droits télé, un communiqué a en effet été rendu public. Il demande, ou plutôt exige, que l'État prenne ses responsabilités à sa place.Le constat est évidemment partagé, même si son ampleur ne s'affiche pas de manière identique selon les façons de compter. Pour la LFP, on approche, voire dépasse le milliard d'euros de perte. Pour faire court,. Rien que ça. Le pire reste que la LFP semble prendre les comptables de Bercy pour des idiots, incapables de poser une règle de trois. Le cœur sur la main, l'institution jure qu'elle ne cherche pas à faire payer au contribuable le fiasco Mediapro et l'incompétence de ceux - toujours en poste - qui y ont contribué., peut-on lire dans le communiqué,Et de continuer, sans aucune honte :