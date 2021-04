La Lazio fait tomber le Milan et se relance dans la course à la Ligue des champions

Dans le choc de la 33e journée, la Lazio a littéralement fait exploser l'AC Milan (3-0) et se relance dans la course à la Ligue des champions. Joaquin Correa, auteur d'un doublé, a été le grand bonhomme de ce match, avant que l'inévitable Ciro Immobile ne plie en trois une équipe milanaise complètement hors sujet.

Lazio 3-0 Milan AC

Les offensifs milanais à la ramasse

Deux minutes. C'est le temps qu'il a fallu à la Lazio pour faire plier l'AC Milan dans un choc qui sent bon la Ligue des champions, la vraie. Une action de classe de Joaquin Correa, un rush qui a transpercé la défense desavant une finition clinique face à un Gianluigi Donnarumma totalement dépassé. Deux buts de l'attaquant argentin et trois points qui permettent aux hommes de Simone Inzaghi de continuer à croire à une qualification directe pour la Ligue des champions, alors qu'ils sont pour l'instant à cinq points de la fameuse quatrième place.Battues lors de la précédente journée, les deux formations n'avaient pas le droit à l'erreur. Et ça, Joaquin Correa l'a bien compris. Son rush complètement dingue dès la deuxième minute a montré la voie à la Lazio, supérieure techniquement et physiquement face à des Milanais en manque d'efficacité devant le but de Pepe Reina. Et qui de mieux que Hakan Çalhano?lu pour symboliser les 90 minutes hors sujet de l'AC Milan ? Le Turc aurait pu ouvrir le score dès vingt secondes de jeu, avant de louper une énorme opportunité à la demi-heure, sa frappe étant bien bloquée par la main ferme du portier espagnol. À la ramasse devant, les hommes de Stefano Pioli ont remercié la VAR, venue annuler le but du break de Manuel Lazzari juste avant la pause, pour un hors-jeu d'une demi-chaussure.Une punition retardée de quelques minutes, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com