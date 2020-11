Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

La Juventus Turin tenue en échec par Léo De Garrigues (iDalgo) Pour la quatrième fois sur ses six derniers matchs de Serie A, la Juventus Turin a été accrochée. Sur la pelouse de Benevento, les hommes d'Andrea Pirlo ont fait match nul (1-1). Pourtant, Alvaro Morata, idéalement servi par Federico Chiesa, avait ouvert le score dès la 21e minute. Mais juste avant la mi-temps, Gaetano Letizia a permis aux locaux d'égaliser. Au classement, la Juve, qui avait l'occasion de grimper à la 2e place, reste 5e. Benevento se classe 12e.