La Juventus sous haute tension

Deux nuls, deux défaites. Après quatre journées, la Juventus ne compte que deux petits points et est relégable. En difficulté dans le jeu, la Vieille Dame doit également faire face à des tensions dans le vestiaire. Bref, Max Allegri a du boulot.

Pire départ depuis 60 ans

La scène est si inhabituelle qu'elle suffit, à elle seule, à résumer le début de saison de la Juventus. Au coup de sifflet final de la rencontre entre la Juve et le Milan, terminée sur le score de 1-1, Max Allegri a quitté son banc furieux, et s'est dirigé vers les vestiaires. Sur le court chemin qui le sépare de l'entrée du tunnel, le coach a laissé exploser sa colère. Problème : avec des téléphones portables branchés en permanence et des tifosi à l'affût, ses propos se sont retrouvés sur les réseaux sociaux quelques instants plus tard.s'exclame Allegri.Traduction du dialecte :Ces fameux, ceux ciblés par l'entraîneur, ce sont ceux qui, selon lui, sont responsables d'avoir laissé filer la victoire face à Milan. Même s'ils n'ont pas été cités ouvertement, on pense évidemment à Moise Kean et Dejan Kulusevski, entrés en jeu face à Milan et qui ont raté à peu près tout ce qu'il était possible de rater. Après la rencontre, un échange animé aurait également eu lieu entre Wojciech Szcz?sny et Adrien Rabiot dans les vestiaires. Bref, c'est la tempête à bord, et Allegri va devoir rapidement reprendre la barre s'il ne veut pas que son navire chavire.De Milan à Milan, les maux sont coriaces. Le 9 mai dernier, lors d'un match décisif dans la course à la Ligue des champions, la Juventus de Pirlo se faisait cartonner par un Milan qui allait finir en trombe sa saison. Ce jour-là, rien n'avait fonctionné pour les Turinois, et plus que jamais, le côté "fin de cycle" s'était fait ressentir. Un peu plus de quatre mois plus tard, la prestationface aux mêmes Milanais a été plus convaincante, notamment pendant la première période. Mais le fait de ne pas avoir réussi à conserver le résultat prouve que le mal est profond. Et il suffit de regarder les chiffres pour s'en convaincre.Avec deux points en quatre journées, la Juventus réalise tout simplement son pire départ depuis la saison 1961-1962.