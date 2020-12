La Juventus explose Barcelone et prend la première place du groupe

Sur le terrain de Catalans complètement perdus, la Juventus s'est largement imposée. Grâce notamment à un doublé de Cristiano Ronaldo sur penalty et un Gianluigi Buffon qui a dégoûté Lionel Messi, la Vielle Dame termine leader devant un Barcelone triste à mourrir.

Barcelone 0-3 Juventus

Titulariser Buffon, quelle belle idée

Cristiano Ronaldo et Gianluigi Buffon forment un duo âgé de 77 ans. Vieux, obsolète, fatigué ? Sur le papier, sans doute. Sauf qu'en réalité, ce binôme peut encore rayonner lors d'une affiche de Ligue des Champions. Pirlo n'en doutait pas, lui qui a aligné sa doublette sur la pelouse d'un très triste Barcelone à l'occasion de la dernière journée de poules.Le technicien de la Vieille Dame a bien fait : grâce à son buteur portugais (doublé) et son dernier rempart (pas moins de sept arrêts, devant Lionel Messi !), sa Juventus a broyé l'équipe catalane. Mieux : en la cartouchant 3-0, elle est passée devant au classement et lui a chopé son rang de leader. Assez dingue, mais réel.Barcelone, malade en championnat ? Peut-être, mais l'Europe fait office de médicament éphémère cette saison (cinq victoires en cinq matchs, pour les Catalans). Jusqu'à la réception de la Juventus, seulement. Car dès les premières minutes, les Italiens montrent qu'ils sont en bien meilleure santé que le patient qui se tient devant eux. Avec un Ronaldo qui échauffe Ter Stegen, avant d'obtenir et transformer un penalty devant l'inexpérimenté Araujo. Suit un mouvement Cuadrado-McKennie synonyme de mal de crâne pour les Espagnols, le Colombien servant l'Américain auteur d'une merveilleuse volée acrobatique.