La Juventus domine l'AS Rome, l'Atalanta accroché par le Torino et Naples perd à Génoa

Pour le compte de la 21e journée de Série A, la Juventus, 4e au classement recevait l'AS Rome, 3e de Série A. L'objectif des hommes d'Andrea Pirlo était de s'imposer à domicile pour remonter sur le podium. Objectif réussi pour les Turinois qui se sont imposés 2-0 contre l'AS Rome grâce à un but de Ronaldo à la 13e minute et un but contre son camp d'Ibanez à la 69. Grâce à ce succès, la Juventus dépasse son adversaire du jour et monte à la 3e place du championnat. Plus tôt dans la journée, l'Atalanta, 7e au classement, recevait le Torino, 17e. L'Atalanta comptait sur ce match à domicile pour remonter au classement et se relancer. Mais après avoir mené 3-0 dès la 21e minute. L'Atalanta verre revenir son adversaire du jour au score après un but de Belotti à la 42e, un but de Bremer juste avant la mi-temps et l'égalisation de Bonazzoli à la 84e. L'Atalanta perd à nouveau des points et pointe toujours à la 7e place du classement après ce match nul. Dans les autres matches de la journée, Sassuolo s'est incliné à domicile contre La Spezia 2-1 et le Genoa à fait tomber Naples à domicile 2-1.

