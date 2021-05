La Juve se paie le champion et s'agrippe à la Ligue des champions

Au terme d'un match complètement dingue, la Juve est venue à bout de l'Inter Milan à l'arrachée (3-2). Trois penaltys, deux cartons rouges et un arbitrage calamiteux, de quoi fêter dignement la passation de pouvoir entre les deux équipes. Grâce à ce succès, la Vieille Dame continue de croire à une place dans le top 4.

Juventus 3-2 Inter Milan

CR7-Lukaku, duel de buteur

Ce derby d'Italie ressemblait comme deux gouttes d'eau à une passation de pouvoir entre la Juve, titrée neuf fois consécutivement entre 2012 et 2020, et l'Inter, tout juste auréolé de son 19. Pourtant, lesont fait preuve de caractère en infériorité numérique pour arracher trois points précieux dans la course à la C1 (3-2) et grimper provisoirement au quatrième rang en attendant les rencontres de l'AC Milan et du Napoli ce dimanche. Une rencontre complètement dingue, contrairement à un arbitrage catastrophique.Les 22 acteurs sont passés par toutes les émotions pour ce 176derby d'Italie. Si l'Inter pouvait se permettre de terminer le championnat en roue libre, le titre de champion étant déjà en poche, lesdevaient absolument l'emporter pour ne pas se retrouver à la place du con, sans Ligue des Champions la saison prochaine. Cristiano Ronaldo et ses copains ont pris peu à peu le contrôle de la partie, sans pour autant se montrer transcendants devant. Dejan Kulusevski a vu ses deux premières tentatives contrées par Milan Škriniar, avant que l'arbitre n'accorde un penalty plus que généreux à la Juve, après consultation de la VAR, Matteo Darmian ayant fait un