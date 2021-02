La Juve saborde l'Inter

Globalement dominée mais solide et solidaire derrière, la Juve - portée par un doublé de Ronaldo_ a su mettre à profit la naïveté défensive de l'Inter pour remporte cette demi-finale aller de coupe d'Italie.

Inter 1-2 Juventus

Chic et choc

Antonio Conte peut grimacer. A la fin de ce duel là, son Inter n'a pas démérité. Ses joueurs ont tiré l'épée jusqu'au bout, mais quand la Juventus décide de se planquer derrière son bouclier, il n'est jamais aisé de trouver une faille dans sa garde. D'autant plus que, ce mardi, lesont aussi cyniquement profité des erreurs de la défense Bleu et Noire pour se tailler leur part du gâteau, et remporter cette demi-finale aller deSans Chiesa, Chiellini et Bonucci, la Juve n'a pas endossé son plus beau costard ce mardi soir. Qu'importe : la Vieille Dame se pointe quand même bien habillée, son onze de départ de la soirée, assorti de Ronaldo en pointe, gardant un certain cachet. Mais c'est encore l'Inter, avec une équipe quasi type, qui débarque la mieux sapée. Notamment au milieu de terrain, où la Juve a un peu de mal à faire son nœud de cravate en début de rencontre. Tout le contraire de l'entrejeu, mobile, agressif et vertical, à l'image de Barella, qui peut mettre le turbo en contre et servir Martinez dans la surface. L'Argentin reprend en première intention et Buffon, la main molle comme de la mozzarella, se fait surprendre d'entrée. Un pion qui a l'avantage de réveiller les, qui font enfin tomber la chemise. L'Inter commence à se faire rattraper par le col, notamment sur les ailes, alors que Bernardeschi et compagnie commencent à arroser en centres la surface. Dépassé sur son coté gauche, Young est obligé de tirer le bras de Cuadrado pour stopper le Colombien Lire la suite de l'article sur SoFoot.com