La Juve s'impose, l'Atalanta muet Reuters • 21/11/2020 à 23:27 Temps de lecture: 1 min







La Juve s'impose, l'Atalanta muet par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi se déroulaient trois matchs comptant huitième journée de Serie A avec notamment la Juventus contre Cagliari. Les Juventinis se sont imposés dans leur stade sur le score de 2-0 grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo aux 38ème et 42ème minutes du match. La Juventus prend donc la deuxième place et revient à un point du Milan AC. Cagliari est onzième. L'Atalanta se déplaçait sur la pelouse du promu Spezia et n'a pas réussi à s'imposer et a été tenu en échec 0-0. Les joueurs de Gasperini sont donc sixièmes alors que les locaux sont douzièmes. De son côté la Lazio Rome a remporté son match 2-0 à Crotone contre la lanterne rouge afin de prendre la septième place.