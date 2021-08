La Juve, Ronaldo, et le temps perdu

Même pas arrivé au bout de son bail à la Juventus, Cristiano Ronaldo quitte Turin pour Manchester, sur ce qui ressemble au premier gros échec de sa carrière. Le Portugais laisse aussi la Vieille Dame face à des perspectives sportives et financières bien moins engageantes que lors de son arrivée dans le Piémont, trois ans plus tôt.



101 buts en 134 matchs

La rançon de la star

La Juventus n'a pas remporté la ligue des champions depuis 1996. Elle est aussi l'équipe qui a concédé le plus de défaites en finale de la prestigieuse compétition de clubs (7), et reste notamment sur une série de cinq revers sur la dernière marche de l'épreuve (en 1997, 1998, 2003, 2015 et 2017). Alors que la Vieille Dame a aussi imposé une domination hégémonique sur le championnat d'Italie lors de la décennie 2010, la C1 était clairement devenue son obsession. La venue de Cristiano Ronaldo en 2018 devait la guérir de sa monomanie en lui permettant de soulever cette ligue des champions qui s'était si longtemps refusée à elle. Trois ans plus tard, alors que Ronaldo quitte la Juve pour Manchester United, lesn'ont pas franchement passé un cap continental et peuvent légitimement se demander pourquoi ils se sont tant escrimés à faire venir le Portugais.Paradoxalement, la faute n'en revient pas à Ronaldo lui-même. Avec 101 buts inscrits en 134 matchs toutes compétitions confondues, l'ancien Madrilène est statistiquement irréprochable. Contrairement à la direction de la Juve, qui n'a pas su bien accompagner la venue de l'enfant du Sporting. Sportivement d'abord, où le profil de Ronaldo, si particulier, ne n'est pas vu offrir de réelles complémentarités sur la ligne d'attaque. Numéro neuf dans l'esprit mais ailier de par son positionnement, le Portugais requiert d'être associé à un avant-centre hybride, capable d'alternativement occuper l'axe, de dézoner sur un coté, voire de décrocher derrière, à la construction du jeu. Ni Mario Mandzukic, ni Paulo Dybala n'étaient Karim Benzema et la Vieille Dame n'aura jamais su réellement greffer Ronaldo à son collectif, seulement l'utiliser comme point de terminaison virtuose de ses actions. Bien sûr, l'animation offensive limitée desfut aussi le fait de ses entraineurs successifs, un coup trop conservateur (Allegri), inadapté au contexte turinois (Sarri) ou tout simplement trop tendre (Pirlo).