La Juve rattrape l'Inter par le col (et remercie la VAR)

Une mi-temps chacun, un but chacun et un match nul qui satisfait plus les Juventini que les Nerazzurri. Le derby d'Italie se solde par un match nul 1-1, Dzeko a ouvert le score en première période, et Dybala a égalisé en toute fin de rencontre sur pénalty, après intervention de la VAR.

Handanovic répond à Morata, Dzeko libère San Siro

Inter 1-1 JuventusEt c'est parti pour une semaine - un mois, même - de polémiques. Alors qu'elle menait tranquillement et logiquement 1-0 face à une Juventus jusqu'ici plutôt bien muselée, l'Inter a été rejointe au score à une minute de la fin du temps réglementaire. De quelle manière ? Sur pénalty, après que l'arbitre central a été appelé à la vidéo par le camion VAR. Il a ainsi pu voir un contact (léger, certes) entre Dumfries et Alex Sandro à la limite de la surface de réparation. Suffisant, selon lui, pour attribuer un péno aux Bianconeri, que Dybala, entré en jeu après un mois d'absence, s'est chargé de transformer. Et voilà comment la Juve, un peu miraculeusement, s'en sort indemne et poursuit sa série de matchs sans défaite. Pour l'Inter, en revanche, c'est la soupe à la grimace. Non seulement la sentence du match est cruelle, mais en plus, les Nerazzurri se retrouvent relégués à 7 points du Milan, à deux semaines du derby.Vexée par sa défaite contre la Lazio la semaine dernière, mais requinquée par sa première victoire en Ligue des Champions, l'Inter attaque ce match tambours battants. D'emblée, la formation de Simone Inzaghi récupère les ballons très haut, et met tout de suite la pression sur une Juve timide. Pourtant, le premier frisson est bien à mettre à l'actif des Turinois : Handanovic repousse difficilement une puissante frappe de Morata. On joue alors la 7minute, et il s'agira là de l'unique occasion de la Juve dans toute cette première période...