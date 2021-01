La Juve ramène Milan sur terre

Invaincu en Serie A depuis 27 matchs consécutifs, Milan s'est cassé les chicots sur une Juventus furieusement rock 'n' roll à San Siro et parfaitement emmenée par son duo offensif, Dybala-Chiesa.



AC Milan 1-3 Juventus

Les premiers de la classe

C'était donc un match de malades, en tous points de vue. D'abord, à cause de la covid-19, qui avait décimé les effectifs des deux équipes, surtout celui du Milan. Ensuite, à cause du déroulé de cette partie, électrique et légèrement siphonné. Surtout en première mi-temps, enthousiasmante en tous points de vue. La suite fut un peu plus sage, mais c'est bien la Juve qui a fait le plus de bruit au terme de cette sauterie du mercredi. Un doublé de Chiesa et un pion de McKennie ont eu raison du, qui n'est donc plus invincible en Serie A cette saison.Plus habituée à ne pas figurer en tête de classe de la Serie A, la Juve compte tout de suite montrer au Milan qu'elle reste l'élève modèle du championnat. Après un quart d'heure d'observation, Chiesa sonne la fin de la récrée, en fracassant d'un tir du droit le poteau de Donnarumma. La Juve se met alors à noircir le tableau noir lombard d'actions en tout genres, dans le sillage de son maitre d'école, Paulo Dybala, parfait dans ses décrochages et transmissions. Chiesa, qui donne une petite leçon de déplacement à Hernandez sur son coté droit, ne va pas tarder à en profiter. Lancé par une sublime passe derrière son pied d'appui de Dybala, l'Italien troue les filets Rouge et Noir, d'une frappe limpide dans la surface. Recalé d'entrée, Milan n'a pourtant pas encore dit son dernier mot. Lesont du talent planqué dans leurs cartables et ne vont pas tarder à le déballer. L'activité d'Hauge, la justesse technique de Çalhano?lu et l'excellent Lire la suite de l'article sur SoFoot.com