La Juve gobe le Napoli et reprend sa marche en avant

Sous pression, la Juventus s'est défait du Napoli dans la douleur (2-1) et remonte sur le podium de Serie A, un point devant l'Atalanta. Une soirée d'autant plus parfaite que CR7 a encore marqué et Paulo Dybala a signé son retour de la meilleure des manières. Andrea Pirlo peut (un peu) souffler.

Juventus 2-1 Naples

Appelez-le CR773

Attendue au tournant après la piètre prestation dans le derby de Turin le week-end dernier, la Juve a remporté le match qui ne fallait pas perdre face à Naples (2-0), après un match électrique. Grâce à ce succès, le 17de la saison, les hommes d'Andrea Pirlo grimpent sur la troisième marche du podium et restent à portée de fusil de l'AC Milan (un point), mais à des années-lumière de l'Inter (onze unités), vainqueur de Sassuolo dans le même temps.À égalité de points avant cette rencontre (56 unités), Napolitains et Turinois n'avaient plus de temps à perdre, sous peine de voir les membres du Top 4 s'envoler. Les deux équipes l'ont bien compris et ont offert un premier quart d'heure de haute volée. Pas le temps de niaiser pour les 22 joueurs que Cristiano Ronaldo allumait la première brèche de la tête, qui a fuit le cadre d'Alex Meret (2). La réponse napolitaine ne s'est pas faite attendre, mais ni Piotr Zieli?ski, ni Fabián Ruiz n'ont été capables de cadrer et donc d'inquiéter Gigi Buffon, de retour de suspension et titulaire à la place de Wojciech Szcz?sny. Le Napoli a laissé passer sa chance, et la Juve s'en est remis comme souvent à l'inévitable Cristiano Ronaldo, à la conclusion d'un festival côté droit de Federico Chiesa. L'Italien a ridiculisé Elseid Hysaj et Lorenzo Insigne avant de servir l'attaquant portugais au point de penalty,