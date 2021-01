La Juve enjambe Sassuolo

Intéressante en première mi-temps, plus poussive ensuite, la Juve a finalement sauté par dessus l'obstacle Sassuolo, au terme d'un match enlevé techniquement et toujours plasant.

Juventus 3-1 Sassuolo

Du jeu partout, des buts nulle part

Ramsey, briseur d'espoirs

Il s'agissait de ne pas tomber dans le trou. D'éviter les mailles du filet. De voir venir l'élégant assassin. Ce dimanche soir, Sassuolo a bien joué comme à son habitude et la Juventus a du batailler pour ne pas se faire avoir. Sans briller, mais un certain réalisme et même de belles séquences collectives affichées en première mi-temps.C'est bien connu, un dimanche soir réussi permet souvent d'attaquer le lundi avec légèreté. Peu désireux de tirer la tronche le lendemain, la Juve et Sassuolo déboulent sur le pré avec l'idée de se décoincer les zygomatiques, en essaimant un peu de bonheur sur le terrain. C'est plutôt chouette à voir, alors que Sassuolo déroule son habituelle symphonie collective, sous l'impulsion d'un Locatelli omniprésent dans l'entrejeu. En face, la Juve met le paquet sur les cotés, en misant sur les courses énervées de Chiesa et les montées de Frabotta. Astucieusement servi par Ronaldo dans la surface, le second est même à pas grand chose d'ouvrir le score, mais n'attrape pas le cadre. Ca bouge, ca vit, ca permute dans tous les sens, mais il manque encore un pion pour allumer la mèche d'une partie agréable, mais encore trop sage. Sage, Obiang ne le sera pourtant pas en taclant Chiesa crampons devant. Une faute qui vaut au milieu guinéen de prendre un rouge, laissant lesdéplumés d'un joueur en seconde mi-temps.Une expulsion sanctionnée par Danilo dès le retour des vestiaires,