La Juve dégoûte la Roma

Menée 3-1 à l'heure de jeu, sans idées et sans Federico Chiesa sorti blessé, la Juventus s'en est allé puiser des ressources insoupçonnées pour renverser une Roma qui s'est inexplicablement liquéfiée (3-4) au Stadio Olimpico. Un précieux succès pour les Bianconeri qui s'accrochent au wagon du Top 4.

AS Roma 3-4 Juventus

Abraham tire, Dybala répond, Chiesa pleure

Marco Landucci se souviendra éternellement de sa première sur un banc de touche comme numéro un. En l'absence de Max Allegri, suspendu, l'habituel adjoint turinois a eu pour son dépucelage un scénario comme on en rêve. Des ténèbres à la lumière, de deux buts de retard à un penalty stoppé par Wojciech Szczęsny dans les dernières minutes du match, il a vu "sa" Juve passer par tous les états pour finalement arracher un précieux succès face à la Roma dans la course à l'Europe. Le genre de soirée qu'on n'oublie pas.Piqués à la suite de leur déroute trois jours plus tôt à Milan (3-1), les Giallorossi démarrent ce choc baïonnette au canon et prennent leurs quartiers dans le camp turinois. Tout de suite, les difficultés turinoises apparaissent : le bloc n'est pas compact, la ligne de défense est trop basse et passive alors que l'incapacité du milieu à tenir le ballon est criante. La sanction est immédiate : corner de Jordan Veretout, tête de Tammy Abraham au premier poteau, voilà la Roma qui danse le tango. La Juve apparaît sans réponse, si ce n'est de se reposer sur un éclair de génie de Paulo Dybala. Bien servi par Federico Chiesa, le seul au niveau techniquement devant pour combiner avec la Joya, Dybala enroule à l'entrée de la surface et glace Rui PatrícioPassé ces vingt premières minutes entraînantes, un gros temps mort arrive à la demi-heure à la suite de la blessure inquiétante au genou de Chiesa. Celui-ci dure jusque dans le temps additionnel ou, encore sur corner, la remise de Chris Smalling ne profite pas… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com