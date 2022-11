La Juve cogne la Lazio

Imperméable derrière, clinique devant, la Juve a baffé sereinement la Lazio, globalement impuissante à Turin ce dimanche soir (3-0).

Juventus 3-0 SS Lazio

Sans Ciro, ca joue mais ca tousse

Devine Keane vient diner

Il faut bien croire que ca avance. Le chemin tracé par Massimiliano Allegri n'est pas bordé des plus beaux paysages, mais il emprunte des sentiers de mieux en mieux balisés. Un voyage où il s'agit d'abord de revenir aux bases, alors que la Juve - meilleure défense de Serie A - a encore gardé sa cage inviolée ce dimanche. Trop costaud pour une Lazio réduite à l'impuissante offensive, et froidement terrassée par deux pions de Moise Kean et une banderille de Milik.Pas de surprise à l'Allianz Stadium:commecuisinent leur habituelle recette respective. Les Piémontais font bouillir la marmite à coups de centres de Kostic et d'ouvertures verticales vers Milik, pas maladroit, mais trop esseulé devant. La Lazio, elle, fait cuire à petit feu l'adversaire avec son circuit de passes précis et délié, Milinkovic Savic prenant les manettes de l'ensemble. Un plan de jeu certes plus sophistiqué que celui des, mais toujours plombé par l'absence de Ciro Immobile, qui manque cruellement à la finition. Résultat? Pas dégueulasse techniquement, la partie n'en reste pas moins incroyablement radine en occasion. Sauf que la Juve n'a jamais vraiment besoin de grand chose pour marquer. En l'occurrence, d'une bonne ouverture de Rabiot, d'une sortie complétement naze de Provedel et d'un lob de Kean, qui permet aux siens de passer devant au score juste avant la pause.Regonflée par son avantage, la Juve a la dalle dès le retour des vestiaires. De quoi alimenter en ballons Milik, puis Kostic, qui mettent tour à tour en danger la Lazio. Sur une tentative du second, Keane est encore là pour se régaler des miettes. A l'affut, l'Italien reprend un tir du Serbe dévié par… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com