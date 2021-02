La Juve châtie la Roma

Très attentiste et repliée sur ses bases arrières, la Vieille Dame a cependant su exploiter les insuffisances de la défense romaine, punie les rares fois où les Juventini se sont aventurés dans sa surface. Un succès plutôt fade, qui a au moins le mérite de permettre aux Piémontais de retrouver le podium de la Serie A.

Juventus 2-0 AS Roma

Bonjour tristesse

Anti-spectacle, suite et fin

Difficile de savoir ce qu'en pensera Andrea Pirlo. Où sont passées les flamboyances éphémères, ces petites étincelles discrètes mais prometteuses, que sa Juventus avait su allumer en début de saison? On ne sait plus vraiment. Ce qui est certain, c'est que la Vieille Dame a empoché un succès minimaliste, voire insipide, face à une Roma naïve et inoffensive, ce samedi. Less'en contenteront, en attendant de ranimer la flamme d'un jeu qu'on espérera plus audacieux lors des matchs à venir.En football, la transparence est un art difficile. Débuter son match sans allant, possession, ni moindre flamboyance offensive doit normalement se payer cash. Sauf quand on s'appelle la Juventus et qu'on a l'habitude de faire passer l'adversaire à la caisse, quelle que soit la qualité de jeu développée. Passive et nettement dominée en début de rencontre, la Vieille Dame se fait en réalité porter pale pour mieux poignarder la Roma. Après un slalom de Sandro, Morata se retourne et sert Ronaldo dont le tir du gauche, à l'arrêt, laisse Pau Lopez impuissant sur sa ligne. La Juve, navrante de frilosité dans l'entrejeu, se contente ensuite de caser son bloc équipe très bas. Pas funky mais pas bête, face à une Roma incapable de se créer une occasion nette alors que Dzeko, manifestement toujours fâché avec Fonseca, reste désespérément cantonné au bac.Malheureusement, aucun bouleversement tactique ne sera au menu dans le second