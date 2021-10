La génération dorée de la Belgique est-elle sur le déclin ?

Éliminée en quarts de finale du dernier Euro, la Belgique vient de connaître une nouvelle désillusion avec une quatrième place lors de la dernière Ligue des nations. Alors que la Coupe du monde 2022 est dans 13 mois, la génération dorée belge est-elle encore capable d'aller chercher ce titre attendus par onze millions de Belges ? Réponse avec ceux qui l'ont côtoyée de près où de loin.

Le casting

Georges Leekens : sélectionneur de la Belgique de 2010 à 2012.

Ariël Jacobs : ancien entraîneur d'Anderlecht et de Valenciennes.

Alexandre Teklak : ancien défenseur de Charleroi et de Mouscron, 341 matchs en Jupiler Pro League, consultant à la RTBF

2012 : débuts de la génération dorée et nouvelles ambitions

"Au départ, on était vraiment de sages belges. Et moi je ne suis pas un sage belge. Je suis fier d'être belge, mais on devait avoir une mentalité de gagnant."Georges Leekens

Cette génération a vu le jour en partie sous Georges Leekens. Mais ça n'a pas du tout été un succès. Le premier coach à avoir des victoires avec cette génération reste Marc Wilmots. Ce serait trop facile de dire que dès ce moment-là on pouvait parler d'une génération en or. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là on sortait d'un véritable marasme, que ce soit au niveau des résultats, des performances, divers coachs qui se sont massivement succédésQuand je suis parti en 2012 et que j'ai laissé la place à Marc, on n'avait pas encore les résultats souhaités. On avait des joueurs de qualité, avec beaucoup de football mais on manquait juste d'expérience. J'ai poussé cette jeune génération vers l'avant. J'ai essayé de leur insuffler la mentalité hollandaise parce que les Belges étaient trop sages. Ils étaient trop gentils et ce n'est pas toujours bon d'être trop gentil. Nous, on voulait gagner. Et c'est ça que j'ai essayé de passer comme message dès le début. Au départ, on était vraiment de sages belges. Et moi je ne suis pas un sage belge. Je suis fier d'être belge, mais on devait avoir une