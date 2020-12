Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

La France s'impose contre la Slovénie Reuters • 06/12/2020 à 20:59







La France s'impose contre la Slovénie par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche en fin d'après midi s'affrontaient l'Equipe de France et la Slovénie pour le compte de la deuxième journée de l'Euro de Handball. Les Françaises se sont imposés sans difficulté sur le score de 27-17 sans jamais être inquiété par leurs adversaires. Une victoire qui assure la qualification aux Bleues avant que le Danemark et le Monténégro s'affrontent ce soir. Pour rappel, les trois meilleurs équipes de chaque groupes se qualifient. Prochain match pour les Françaises contre le Danemark mardi alors que les Slovènes affronteront le Monténégro afin de tenter de se qualifier.