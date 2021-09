La France s'embourbe en Ukraine

Une nouvelle fois menée au score et revenue grâce à un coup de billard ponctué par Anthony Martial, la France enchaîne un cinquième match sans victoire toutes compétitions confondues (1-1). Les Bleus évitent la catastrophe, mais ne rassurent toujours pas.

Ukraine 1-1 France

Shaparenko de plomb

C'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux ça veut dire beaucoup. Les dernières minutes de cet Ukraine-France se jouent lorsque Andriy Yarmolenko et Presnel Kimpembe s'expliquent avec les yeux injectés de sang. Les deux hommes n'en démordent pas, la tension reste bien palpable et l'arbitre central, malgré une tentative d'apaisement entre les deux gaillards, se voit dans l'obligation de sanctionner d'un avertissement les deux contrevenants. La tension, c'est bien ce qui rythme cette partie entre deux équipes au niveau finalement équivalent. Et si cela reste un joli compliment pour l'Ukraine, la France, en bonne posture pour se qualifier à la fin du match néanmoins, ne peut pas en dire autant.Dans une ville où elle n'a jamais gagné une rencontre dans toute son histoire, l'équipe de France débarque avec un nouveau lifting où six nouveaux titulaires sont de sortie par rapport à la pâle copie rendue contre la Bosnie. Dans les faits, les visiteurs mettent du temps à imposer leur diktat et doivent d'abord se méfier des centres du soyeux pied gauche de Yarmolenko. Dans un rendez-vous où les Bleus doivent frapper fort pour entériner leur qualification pour le Qatar, les champions du monde en titre bégaient. Seule une déviation de la tête d'Anthony Martial revient dans les pieds d'Antoine Griezmann pour une frappe hors du cadre (27) mais globalement, la France marche sur des œufs et une odeur de puanteur commence à sérieusement se faire remarquer.