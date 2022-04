La France retrouve le Danemark

On prend les mêmes et on recommence. Comme en 1998, 2002 et 2018, la France a hérité du Danemark dans son groupe de la Coupe du Monde 2018. Tombée dans la poule D, les Bleus devront également faire face à la Tunisie et au rescapé du barrage entre le Pérou, l’Australie et les Émirats arabes unis. Le Qatar, pays organisateur, ouvrira le bal contre l’Équateur et est également tombé sur le Sénégal, vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations ainsi que les Pays-Bas. L’Argentine de Lionel Messi retrouvera la Pologne de Robert Lewandowski lors de cette phase de groupes tandis que le groupe E verra l’Espagne et l’Allemagne s’affronter dans un duel qui oppose les deux derniers champions du monde avant la France. La Belgique devra se défaire de la Croatie, vice-championne du monde en titre et du Canada qui peut être l’équipe révélation du tournoi. Cristiano Ronaldo et le Portugal retrouveront l’Uruguay d’Edinson Cavani qui était sorti de leur duel en 8e de finale en Russie. Enfin, le Brésil est tombé dans un groupe équilibré avec la Suisse, la Serbie et le Cameroun. Les groupes en détail : Groupe A Qatar Équateur Sénégal Pays-Bas Groupe B Angleterre Iran États-Unis Pays de Galles ou Écosse ou Ukraine Groupe C Argentine Arabie Saoudite Mexique Pologne Groupe D France Australie ou Pérou ou Émirats Arabes unis Danemark Tunisie Groupe E Espagne Costa Rica ou Nouvelle Zélande Allemagne Japon Groupe F Belgique Canada Maroc Croatie Groupe G Brésil Serbie Suisse Cameroun Groupe H Portugal Ghana Uruguay Corée du Sud

