information fournie par So Foot • 25/07/2021 à 12:18

La France renverse l'Afrique du Sud au bout d'un match fou

Menée par trois fois, l'Équipe de France s'est imposée dans le temps additionnel de ce deuxième match du groupe A contre l'Afrique du Sud (4-3). Une victoire obtenue dans la douleur grâce à un triplé d'André-Pierre Gignac et une réalisation salvatrice de Téji Savanier.

France 4 - 3 Afrique du Sud

Rien ne va plus

Dans l'obligation de s'imposer pour rester en vie dans ces JO après la rouste subie face au Mexique la semaine dernière, l'Équipe de France s'y est reprise à quatre fois pour venir à bout d'une séduisante Afrique du Sud. Trois points précieux, qui relancent totalement les Bleus dans la course à la qualification mais pointent du doigt de sérieuses lacunes, dans tous les compartiments.Malgré dix premières minutes prometteuses côté français, c'est bien l'Afrique du Sud qui prend les choses. La qualité technique des hommes de David Notoane tranche nettement avec les errements bleus et Evidence Magkopa est même tout proche d'ouvrir le score d'un missile sur le poteau (23). Le rythme soutenu imposé par les Sud-Africains impressionne, malgré la chaleur bouillonnante du Stadium de Saitama. À l'inverse, les espaces laissés par la charnière Kalulu-Nkounkou sont énormes et laissent tout le loisir à Kobamelo Kodisang de s'infiltrer dans la surface, avant de buter sur Paul Bernardoni (27), puis à Nkosingiphile Ngcobo de voir sa frappe passer au dessus (28). Dominée, l'Équipe de France réagit par à-coups. À la demi-heure de jeu, André-Pierre Gignac croit en l'ouverture du score mais l'attaquant des Tigres est signalé hors-jeu. Accalmie de courte durée, puisque dans la foulée Lucas Tousart se