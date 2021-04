La France plie la Bosnie

Brouillons en première période, plus mobiles et inspirés en seconde, les Bleus ont trouvé la faille par Griezmann à l'heure de jeu (0-1), avant de contrôler leur affaire ensuite. Un succès qui permet aux poulains de Deschamps de définitivement lancer leur campagne de qualification pour le Mondial qatari.

Bosnie 0-1 France

La chasse aux occasions

On appellera ca la force de l'habitude. La méthode a beau être connue, elle n'en reste pas moins parfaitement imparable. Gagner sans briller, les Bleus de Deschamps savent faire. Pour cuisiner cette Bosnie là, il n'y avait pas besoin de concocter une recette révolutionnaire. Une première mi-temps morose, une seconde plus enlevée et récompensée par un pion de Griezmann auront suffi. Les ayatollahs du spectacle tireront peut-être la tronche, mais Didier Deschamps a toujours préféré les mathématiques aux arts plastiques. Avec avec sept points au compteur, ses Bleus restent solidement arrimés en tête de leur groupe de qualification pour le Mondial 2022.Sur le déclin depuis quelques années, la Bosnie ne se fait pas d'illusion. Ce mercredi soir, les rôles sont fermement établis: la France est venue chasser les Dragons à Sarajevo. La traque n'en reste pas moins délicate. La Bosnie, en proie coriace, tient manifestement plus de la tortue prudente que de la gallinette cendrée. Solidement carapaçonnés, les gars d'Ivaylo Petev calent immédiatement leur défense à cinq face à Mbappé et Griezmann, incapables de se dégoter le moindre angle de tir, si ce n'est sur coup de pied arrêté. Pour s'extirper du piège, les Bleus ne peuvent que contourner le problème en insistant sur les ailes, alors que Coman et Lemar s'offrent quelques décalages plus ou moins inspirés. Timide, la battue bleue s'enlise et peine à se frayer un chemin dans le bois sacré bosnien. Ce sont même les partenaires de Dzeko qui sont à un rien de s'offrir le premier