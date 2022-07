La France maîtrise la Belgique et se qualifie pour les quarts

Quatre jours après sa large victoire face à l'Italie, l'équipe de France a poinçonné son ticket pour les quarts de finale de l'Euro en dominant la Belgique. Mieux : les Bleues sont déjà assurées de terminer en tête du groupe D avant de défier l'Islande, lundi. Pour autant, cette victoire a été longue à se dessiner et reste entachée par la blessure de Marie-Antoinette Katoto au genou, qui génère forcément une grande inquiétude en vue de la suite du tournoi.

France 2-1 Belgique

Mateo et Mbock, retours gagnants

Une équipe de France de football sur le pont un 14 juillet ? Ne cherchez pas, ce n'était jamais arrivé, garçons ou filles confondus. Quelques heures après le nul entre l'Italie et l'Islande, l'équation était simple pour les Bleues en ce jour de fête nationale : une victoire face à la Belgique et une première place assurée dans ce groupe D, synonyme de qualification en quarts de finale. Mission accomplie pour la bande de Corine Diacre, au terme d'une rencontre accrochée face aux Red Flames, malgré l'ouverture du score rapide de Diani. Un but de Griedge Mbock a tout de même permis aux Bleues de l'emporter malgré l'égalisation entre temps de Cayman pour les Belges. Mauvaise nouvelle de la soirée : la sortie sur blessure de Marie-Antoinette Katoto, sortie après seulement un quart d'heure, sérieusement touchée au genou.À l'instar de leur entrée en lice face à l'Italie, les Bleues démarrent fort pour prendre rapidement les devants dans un New York Stadium de Rotherham à la fête. Wendie Renard se signale une première fois de la tête sur corner (3), avant que Diani n'inscrive son premier but dans un tournoi majeur de la tête, à la réception d'un bon centre de Karchaoui. La France est lancée, les Belges subissent et Cascarino s'essaie encore de loin (10). Et puis, le coup dur. Alors que le jeu est arrêté, Katoto demande le changement, incapable de poser le pied droit au sol à cause d'une douleur au genou. Diani passe à un cheveu du doublé, sa frappe à bout portant étant déviée sur son poteau par Evrard (16). Mais les Françaises sont touchées par la sortie de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com