La France frustrée par l'Islande

Sous une chaleur écrasante, les Bleues ont terminé leur phase de groupes par un match nul frustrant (1-1) à la suite d'un penalty accordé à la toute fin du temps additionnel à l'Islande, qui rentrera malgré tout à la maison, stoppée nette par la victoire de la Belgique contre l'Italie (1-0). Avec un effectif largement remanié, la France s'est contentée une nouvelle fois du service minimum. Malgré un bel état d'esprit et deux buts refusés, son incapacité à tuer le match n'est pas des plus rassurantes à quelques jours de retourner dans l'arène face aux Pays-Bas.

Islande 1-1 France

La dernière fois que l'équipe de France avait enchaîné dix-sept victoires consécutives, c'était entre août 2011 et juillet 2012. Il aura donc fallu attendre dix ans et douze minutes de temps additionnel pour voir l'Islande empêcher les Bleues d'égaliser leur record de patronne, qui redémarrera donc à zéro samedi prochain contre les Pays-Bas. Une bonne nouvelle dans tout ça ? Les Françaises savent marquer en deuxième mi-temps. La prochaine étape, c'est que leurs buts ne soient pas annulés par la VAR.Le poncif est connu :Sauf qu'avec la vague de chaleur qui s'est abattue sur l'Angleterre ce lundi, les transports ne fonctionnaient pas vraiment comme prévu et le New York Stadium de Rotherham n'a pas encore accueilli ses 7392 spectateurs du soir lorsque Clara Mateo et Melvine Malard combinent dans l'axe, la seconde obligeant Sigurðardóttir à se retourner au bout de 43 secondesgrâce à une frappe à ras de terre du gauche, tout en subtilité. Cocorico ! C'est le but le plus rapide de l'Euro ( prends ça la Finlande ! ) et la Réunionnaise devient, à 22 ans et 20 jours, la plus jeune buteuse des Bleues dans un tournoi majeur. La fête aurait pu être encore plus belle si son doublé à vingt minutes du terme n'avait pas été annulé par la VAR pour une position de hors-jeu. Cela aurait au moins servi à prouver que les Bleues étaient capables de marquer en seconde période. Toujours ça de pris.

