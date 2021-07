La France fessée par le Mexique

Battue par le Mexique en ouverture des JO ce jeudi à Tokyo, l'équipe de France olympique n'a jamais été en mesure d'inquiéter les coéquipiers de Guillermo Ochoa (1-4). Pire, les hommes de Sylvain Ripoll ont affiché de nombreuses limites, notamment défensives, qu'il faudra corriger dès dimanche face à l'Afrique du Sud.

France 1-4 Mexique

Des erreurs de relance à gogo...

Vingt-cinq ans après son dernier match dans le tournoi olympique, l'équipe de France masculine de football s'est crashée ce jeudi face à de solides mexicains à Tokyo (1-4), l'adversaire le plus coriace de ce groupe A, également composé de l'Afrique du Sud et du Japon. Complètement dépassés par le plan de la bande à Guillermo Ochoa, les Bleus ont commis beaucoup d'erreurs et se sont montrés trop discrets offensivement pour espérer la victoire, malgré un timide réveil après l'entrée de Randal Kolo Muani.Sous la chaleur étouffante de Tokyo, l'équipe de France olympique a toutes les peines du monde à entrer dans son match. Gênés par le faux rythme des Mexicains, les coéquipiers d'André-Pierre Gignac subissent face au bloc haut des champions olympiques 2012 et commettent plusieurs erreurs de relances, à l'image de Sagnan, coupable d'une mauvaise passe dans l'axe, qui se rattrape bien en sauvant le ballon sur sa ligne après une frappe de Vega (17). Les attaquants d'sont intenables en première période, notamment Lainez, capable de déstabiliser à lui seul l'arrière-garde des Bleus. Après une demi-heure en apnée, l'équipe de France sort la tête de l'eau et s'installe petit à petit dans le camp mexicain. Si la tête Lire la suite de l'article sur SoFoot.com