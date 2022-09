La France et le bonnet Danemark

S'ils doivent encore (se) rassurer malgré une victoire convaincante contre l'Autriche ou un effectif décimé, les Bleus de Didier Deschamps peuvent aussi finir bons derniers du groupe A et être relégués. La France, qui devrait faire tourner, a donc besoin de ramener un résultat de son déplacement au Danemark. Histoire de gagner en sérénité collectivement et de marquer des points individuellement, lors de cette dernière occasion avant la Coupe du monde.

Danemark France le 25/09/2022 Diffusion sur

Il reste un peu de place !

Une statistique pour gagner en sérénité, d'abord : invaincue depuis le 8 juin 2019, l'équipe de France n'a plus perdu sur 90 ou 120 minutes loin de chez elle sur ses dix-huit dernières sorties (douze victoires). Le chiffre est significatif, car si les Bleus conservent cette invincibilité au moins de novembre, cela voudra dire qu'ils n'ont pas été battus par le Danemark et qu'ils conservent donc leur place en Ligue A de la Ligue des nations (sauf si, en cas de nul, l'Autriche gagne contre la Croatie). Une bonne nouvelle, étant donné qu'une relégation en tant que champions en titre de la compétition ferait tache.Une bonne nouvelle, aussi, parce que la France a encore besoin de se rassurer en ces temps brumeux. Si l'extrasportif prend une place prépondérante depuis quelques semaines (affaire Paul Pogba, affaire Fédération française de football...), il convient donc de montrer de belles choses au moins sur le terrain. Même si l'effectif, déjà amputé par les blessures de nombreux cadres, continue de se décimer (forfait de Mike Maignan, forfait de Jules Koundé). Et même si le succès convaincant contre l'Autriche a permis d'augmenter le nombre de sourires, dans un groupe où l'ambiance reste plutôt bonne. Un groupe qui, par ailleurs, a vu Steve Mandanda faire son grand retour après un an de… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com