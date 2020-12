Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Reuters • 11/12/2020 à 21:24







La France et la Russie se neutralisent pour leur deuxième match de tour principal. par Hugo Peres (iDalgo) Pour le compte du deuxième match du tour principal du championnat européen féminin de handball. La France, deuxième de son groupe avec 6 points affrontait la Russie première avec autant de points. Les deux nations pouvaient obtenir leur ticket pour la demie finale du championnat dès ce soir en remportant ce match. Et c'est la Russie qui a commencé fort dans ce match en menant pendant toute la première mi-temps jusqu'à atteindre un +5 et finissant la première période en menant 19-16. Lors de la seconde période, les Françaises ont su se reprendre jusqu'à mener pour la première fois du match sur le score de 24-23 à la 46e minute du match. La fin de match fut très serrée entre les deux nations et se terminera sur un match nul 28-28. Les Françaises joueront leur place en demi-finale mardi prochaine face à la Suède et la Russie jouera, elle, le Danemark.