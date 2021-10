La France espère battre l'Espagne pour remporter la Ligue des nations

Trois jours après avoir retourné la Belgique, l'équipe de France a rendez-vous, dimanche soir, avec l'Espagne pour disputer la deuxième finale de Ligue des nations de l'histoire. Plus qu'un titre, ce dîner milanais servira de marqueur unique sur la route du Qatar.

Avant de s'élancer dans l'ascension de cette Ligue des nations, quelque chose dansait dans les narines d'Hugo Lloris, un mec dont on imaginait pourtant le potentiel découverte à zéro après autant de voyages à bord de la caravane bleue., soufflait ainsi le gardien de Tottenham mercredi soir, à Turin, 24 heures avant la boum organisée contre la Belgique.Puis, dans la nuit de jeudi, on a vu le capitaine des Bleus debout dans un couloir de l'Allianz Stadium, rincé et soulagé par l'issue d'une rencontre comparée par le portier à un. Ce qu'il en a dit, un mois après avoir appelé ses potes àà la veille de jouer contre la Finlande :Visage de la génération post-Knysna, devenu porte-parole du groupe France et relais favori de Didier Deschamps - qui a d'ailleurs échangé de longues minutes avec son capitaine vendredi au bord de la pelouse du stade olympique de Turin au lendemain de la victoire face aux Diables -, Lloris n'a jamais accepté de jouer avec les détails et a toujours assumé sa volonté de. Quitte à faire (parfois) dans l'extrême mesure en place publique. Mais avec lui, un message peut se glisser entre les lignes, et cette semaine, une idée a circulé dans toutes les bouches tricolores : quelque chose semble s'être passé, jeudi soir, dans l'ivresse du retournement de situation,