La France enchaîne et se rapproche des demis Reuters • 10/12/2020 à 23:36







La France enchaîne et se rapproche des demis par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi se déroulait la suite de la deuxième phase de poules des championnats d'Europe de Handball féminin. L'Equipe de France était notamment sur le pont et affrontait l'Espagne. Un match qui s'est soldé sur une victoire des bleues 26-25. Cette victoire permet aux Françaises de prendre la deuxième place de son groupe juste derrière la Russie qu'elle affrontera demain. D'autres matchs avaient lieu aujourd'hui avec notamment la victoire de la Croatie contre la Roumanie sur le score de 25-20. Les Russes dans le groupe de la France ont battu le Monténégro 24-23. Enfin, la Norvège a vaincu les Pays-Bas 32-25.