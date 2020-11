Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

La France enchaîne contre l'Italie Reuters • 28/11/2020 à 23:18







La France enchaîne contre l'Italie par Samuel Messberg (iDalgo) L'Equipe de France recevait l'Italie pour le compte de l'Autumn Nations Cup au Stade de France. Les Bleus se sont imposés au terme d'un très beau match bien maitrisé contre l'Italie sur le score de 36-5. Les Bleus ont inscrit 5 essais et ont clairement surclassé les Italiens. Cette victoire permet aux Bleus de se qualifier pour les demis-finale de cette compétition amicale dans laquelle ils affronteront l'Angleterre, récent vainqueur du tournoi des VI Nations. Ce nouveau crunch permettra aux Anglais de prendre leur revanche sur les Français qui ont été les seuls à les battre durant ce tournoi des VI Nations.