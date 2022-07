La France en état de Grace face à l'Italie

Impitoyables. Face à leur adversaire réputée la plus coriace, les Bleues, portée par une superbe Grace Geyoro, n'ont pas fait dans la dentelle et éparpillé l'Italie façon puzzle (5-1). Le premier objectif est atteint, l'équipe de France n'a pas tremblé et assumé son statut de favorite. Très bonne nouvelle pour la suite.

France 5-1 Italie

Grazie Geyoro

Elles étaient attendues au tournant, surtout après deux amicaux de préparation face à des adversaires jugés bien peu coriaces. Après le Cameroun (4-0) et le Vietnam (7-0), les Bleues se sont payé un nouveau test-match contre une Italie méconnaissable. Bilan : 5-1. C'est clinique, c'est chirurgical, c'est sans pitié et surtout, après l'Allemagne contre le Danemark (4-0) , c'est un énorme signal envoyé à la concurrence de la part d'une nation classée juste en-dessous des favorites de cet Euro.Il y a des Giuliani à qui New-York réussissent mieux que d'autres. Si Rudy Giuliani en est un bon exemple, puisqu'il est resté huit ans assis sur le siège d'édile de la Grosse pomme, on ne peut pas en dire autant de Laura Giuliani, dont le mandat entre les perches du New-York-Stadium de Rotherham s'est résumé à 45 minutes abominables. Pourtant, ce sont les Françaises qui se payent la première frayeur de la partie, très vite d'ailleurs : dans le duel bianconero entre Barbara Bonansea et Pauline Peyraud-Magnin, c'est un Hulk aux allures de Cléopâtre Darleux qui écarte avec autorité la tentative de sa coéquipière à la Juventus (4e) et évite aux Bleues de boire précocement la tasse. Fausse alerte, la défense est bien en place et la titularisation (presque) surprise d'Aïssatou Tounkara à la place de Griedge M'bock aux côtés de Wendie Renard prouve qu'en défense centrale, Corinne Diacre a le choix de la reine.En attaque aussi d'ailleurs. Surnageant sur son côté droit, Kadidiatou Diani centre et trouve Sara Gama qui rate… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com