La France écrase le Kazakhstan et se qualifie pour la Coupe du monde 2022

L'équipe de France a offert une démonstration au public du Parc des Princes en s'imposant facilement contre le Kazakhstan (8-0), avec un quadruplé historique de Kylian Mbappé et un doublé de Karim Benzema. Un succès synonyme de qualification pour la Coupe du monde 2022 pour les Bleus, qui pourront défendre leur titre au Qatar dans un peu plus d'un an.

France 8-0 Kazakhstan

Mbappé dans son jardin

La route était toute tracée et les Bleus ont choisi de l'emprunter pour ne pas remettre à mardi ce qui devait être fait ce samedi soir. Comme à l'automne 2013 lors de sa dernière visite au Parc des Princes, l'équipe de France a offert un festival de buts à son public venu en nombre porte de Saint-Cloud pour assister au succès facile contre le Kazakhstan (5-0). C'est ce qu'il fallait pour s'éviter un match couperet en Finlande la semaine prochaine, et donc pour obtenir son ticket pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, où les champions en titre pourront officiellement défendre leur trophée dans un an et huit jours.Ce n'était pas le match le plus excitant de l'année pour les Bleus, mais c'était une soirée spéciale pour un tas de bonnes raisons symboliques. Il y avait bien sûr ce retour au Parc des Princes, où l'équipe de France n'avait plus gagné un match officiel depuis avril 1993 et un doublé d'Eric Cantona contre la Suède, mais également les souvenir douloureux du 13 novembre, six ans jour pour jour après cette nuit horrible, commémoré par une minute de silence et une Marseillaise chantée a cappella. Des hommages, puis un match ou plutôt un jeu d'enfants pour les Bleus contre le Kazakhstan, 125e nation au classement FIFA.