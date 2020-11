Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

La France devra batailler Reuters • 19/11/2020 à 20:51 Temps de lecture: 1 min







La France devra batailler par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi soir se déroulait le tirage au sort des phases de groupe de la Coupe du Monde qui se déroulera en Nouvelle Zélande du 18 septembre au 16 octobre 2021. L'équipe de France est donc tombée dans un groupe abordable mais dans lequel il faudra être très sérieux. Tout d'abord en affrontant l'Angleterre, première du classement mondiale, mais aussi l'Afrique du Sud treizième et enfin les Îles Fidji vingt-deuxième. Pour être sur de se qualifier il faudra soit ne pas perdre contre l'Angleterre, soit gagner les deux matchs les plus abordables avec bonus offensif. Les deux autres groupes : Nouvelle Zélande, Australie, Pays de Galles, vainqueur qualification et Canada, USA, Barragiste Europe 1, Barragiste Asie 1.