La France deuxième du relais dames d'Hochfilzen. Reuters • 12/12/2020 à 14:01







La France deuxième du relais dames d'Hochfilzen. par Hugo Peres (iDalgo) Pour la troisième étape de la coupe du monde de biathlon, les Françaises se rendaient à Hochfilzen en Autriche pour disputer le relais dames. L'épreuve a été remportée par les Norvégiennes en 1 heure et 8 minutes mais les Françaises ont su se défense en terminant à la deuxième place à seulement 24 secondes des premières. Le relais Bescond-Simon-Braisaz Bouchet-Chevalier Bouchet a donc offert un nouveau podium français dans cette coupe du monde de biathlon. La Suède et les sœurs Oeberg ont, elles, terminées à la 3e position du classement.