La France coince face à l'Ukraine

L'équipe de France a lancé son année 2021 et sa campagne des éliminatoires pour le Mondial 2022 par un match nul décevant contre l'Ukraine (1-1). Un premier accroc avant les déplacements au Kazakhstan et en Bosnie, alors qu'Antoine Griezmann a rejoint David Trezeguet au classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus en inscrivant l'unique pion tricolore de la rencontre.

France 1-1 Ukraine

Griezmann aux côtés de Trezeguet

À chaque France-Ukraine son histoire, et personne ne s'attendait à ce que celui de ce mercredi soir ne ressemble aux deux précédentes confrontations entre les deux camps. Personne ne s'attendait non plus à que l'équipe championne du monde patine au moment de lancer son année 2021 au Stade de France. Après la folie de novembre 2013, à une époque où les stades vides n'étaient pas devenus la norme, et le feu d'artifice d'octobre dernier, il était question pour les Bleus de lancer leur phase de qualification au Mondial 2022 de manière convaincante, mais aussi de poser les premières bases de la préparation pour l'Euro à venir. Raté, au terme d'un match qui aura vu Antoine Griezmann rejoindre David Trezeguet au tableau des meilleurs buteurs de l'EDF avec un 34but et l'Ukraine accrocher les Bleus (1-1). Une première embûche sur la route de la Coupe du monde 2022.La première certitude est arrivée au moment de la découverte de la feuille de match, Deschamps décidant à joindre la parole aux actes en dégainant un 4-2-3-1,, avec neuf champions du monde en plus de Rabiot et Coman pour l'animer. Du grand classique, et des premières flèches rapidement décochées par Mbappé dans les nuages puis par Giroud, privé d'un 45e caramel en Bleu par le dos de Matvyenko. Moins pâlotte qu'à l'automne (quatre rescapés dans le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com