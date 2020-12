Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

La France avec la Nouvelle-Zélande et l'Italie Reuters • 14/12/2020 à 14:00







La France avec la Nouvelle-Zélande et l'Italie par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi se déroulait le tirage au sort des phases de groupes de la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu en France. Les Bleus seront dans le groupe A et n'ont pas été forcément vernis puisqu'ils ont hérité de l'Italie et surtout de la Nouvelle Zélande. Les deux autres équipes ne sont pas connues mais on sait qu'elles viendront des qualifications américaine et africaine. Les équipes les plus possibles sont les Etats Unis, le Canada et la Namibie. En 2011 l'Equipe de France avait déjà affronté les All-Blacks en phase de groupes et s'était lourdement inclinée. L'Italie est quant à elle une équipe qui réussit plus aux Français.