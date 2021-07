La France aux JO, la flemme olympique

Si les clubs sont une cible facile pour expliquer l'échec de l'équipe de France aux Jeux olympiques, celui-ci a surtout un peu plus révélé les dysfonctionnements entre les instances et les acteurs du football hexagonal. Reste à savoir si le fiasco de Tokyo, qui avait commencé bien avant le début du tournoi, servira de leçon avant les JO de Paris 2024.

Des responsabilités partagées

La première aventure olympique de l'équipe de France depuis 25 ans a pris fin comme elle avait débuté : par une raclée et une bouillie collective. Ce mercredi, à Yokohama, les Bleus ont été incapables de faire illusion dans une partie totalement maîtrisée par le Japon, pays hôte et supérieur en tout point à leur adversaire du jour. Après la gifle reçue par le Mexique en ouverture la semaine dernière (4-1), les Bleus ont tendu l'autre joue face aux Nippons (4-0), trois jours après avoir décroché un succès inespéré contre l'Afrique du Sud (4-3).André-Pierre Gignac, impliqué dans les cinq buts marqués pendant la compétition, aura seulement retardé l'échéance d'un fiasco annoncé., concédait l'attaquant des Tigres àquelques minutes après l'ultime défaite.Un mois tout pile après la sortie des champions du monde à l'Euro contre le Suisse, ce nouvel échec n'a ni la même importance ni la même résonance que celui de la bande à Didier Deschamps, mais il raconte quelque chose des instances, et plus généralement des acteurs, du football français.Après la déconvenue vient la question des responsabilités. À qui la faute ? Certains pointeront le sélectionneur Sylvain Ripoll, d'autres les nombreux clubs français qui ont refusé de lâcher leurs joueurs en pleine préparation pour les laisser filer au Japon. Un constat, déjà : le technicien de 49 ans ne peut pas être considéré comme seul coupable sur le banc des