La France arrache la victoire face au Pays-de-Galles

Pour le compte de la 4e journée de 6 Nations pour les Français et 5e pour les Gallois, les hommes de Fabien Galthié n'avaient plus d'options que de gagner ce match pour ne pas laisser le grand chelem au Pays de Galles. Le match commença de la meilleure des manières avec un essai de Taofifenua dès la 6e minute. Mais les Gallois répliqueront par un essai de Biggar à la 12e minute pour revenir 7-7. Antoine Dupont ira donc inscrire son 10 essai international 3 minutes plus tard pour redonner l'avantage aux Bleus. Et Navidi remettre les Gallois à hauteur des Français à la 18e grâce à un nouvel essai. À la mi-temps, les deux équipes se quitteront sur le score de 17 à 17 après une pénalité partout. En seconde période, Adams donnera l'avantage aux siens grâce à un essai à la 50e. Et après une deux pénalités de Biggar et une de Ntamack les Bleus étaient menés 20-30. Willemse écopera ensuite un carton rouge à la 68e minute après une main au visage d'un adversaire et laissera les siens à 14. Mais les Français profiteront de deux cartons jaunes Gallois à la 72e et 73e pour se laisser une dernière chance en marquant un troisième essai à la 77e et revenir à 27 à 30. C'est donc après la sirène que Brice Dulin décidera du sort du match en marquant l'essai synonyme de la victoire bonifiée française sur le score de 32 à 30 et qui privera donc le Pays de Galles du grand chelem et laisse les Français dans la course à la victoire finale.

© 2021 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.