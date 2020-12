Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

La France affrontera la Belgique en Ligue des Nations Reuters • 04/12/2020 à 12:26 Temps de lecture: 1 min







La France affrontera la Belgique en Ligue des Nations par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi se déroulait le tirage au sort du Final 4 de la Ligue des Nations qui contient 4 des plus grandes nations européennes : la France, l'Italie, l'Espagne et la Belgique. L'équipe de France affrontera la Belgique lors de sa demi-finale qui se jouera le 7 octobre en Italie. Ce match sera un remake de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 qui avait vu les Bleus s'imposer 1-0 grâce à Samuel Umtiti. L'autre demi-finale opposera l'équipe locale de l'Italie et l'Espagne, deux équipes qui retrouvent de leur superbe après quelques compliquées. Grâce à cette qualification, les quatre équipes sont déjà assurées de participer aux barrages des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar.