La France a-t-elle vraiment la meilleure attaque d'Europe ?

Tout le monde, les joueurs de l'équipe de France en tête, ont l'air d'être d'accord sur ce point : les Bleus ont la meilleure attaque d'Europe, voire du monde. Pourtant à l'Euro, entre les Anglais, les Belges, les Portugais et Robert Lewandowski, il y a de sacrés concurrents à ce titre très honorifique. On voulait quand même une réponse, donc on a mis plein de chiffres dans un tableur Excel et on a essayé de les faire parler.

Nous avons recensé 141 "attaquants" participant à l'Euro 2020. Comment ? Soit en se référant aux annonces des listes des différentes équipes, dont certaines différenciaient les joueurs par secteur, soit en faisant, pour les équipes dont ce n'était pas le cas, la sélection nous-mêmes au regard du poste occupé par les joueurs en sélection (buteur ou ailier). Ensuite, nous avons récolté pour chaque joueur quatre statistiques : nombre de sélections, buts en sélection, matchs joués en club en 2020-2021 et buts inscrits en club en 2020-2021, pour avoir une idée globale du niveau - au moins statistique - du joueur en sélection et en club. Cela nous a donné huit statistiques distinctes pour chaque sélection, à savoir pour chaque statistique évoquée plus haut le total pour chaque sélection (par exemple, la somme des sélections de tous les attaquants d'une équipe donnée), et une moyenne par joueur (le total divisé par le nombre d'attaquants dans la liste). Les chiffres en sélection ont naturellement été arrêtés avant le début de l'Euro. Ces huit données nous ont permis, comme expliqué en fin d'article, d'établir un classement final des attaques de l'Euro, dont nous n'allons évidemment pasle vainqueur.Lucide, Kingsley Coman disait tout haut le 28 mai dernier en conférence de presse ce que tout le monde s'était remis à penser une dizaine de jours plus tôt, quand Didier Deschamps a annoncé son groupe de 26 joueurs pour l'Euro 2020. Avec Benzema, Mbappé, Griezmann, Giroud, Coman, Dembélé, Ben Yedder et Thuram, les Bleus disposent sans doute du réservoir offensif le plus impressionnant d'Europe, sublimé évidemment par le retour de Karim Benzema après cinq ans d'absence. Mais la question se pose, vraiment : est-ce que la France a la meilleure attaque du monde, ou est-ce que ce n'est qu'une impression ?