La Fiorentina et le Genoa se séparent sur un nul Reuters • 07/12/2020 à 23:49







La Fiorentina et le Genoa se séparent sur un nul par Samuel Messberg (iDalgo) Ce lundi soir s'affrontaient la Fiorentina et le Genoa en clôture de la dixième journée de Serie A au Stadio Artemio Franchi. C'est un match assez dingue auquel nous avons assisté avec tout d'abord un but refusé par la Var pour la Fiorentina à la 70ème minute. Juste avant la fin du temps réglementaire ce sont les visiteurs du Genoa qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Pjaca. Mais à la 98ème minute, à la toute fin du temps additionnel, Nikola Milenkovic a inscrit le but égalisateur et a sauvé son équipe d'une défaite. Une victoire importante qui leur permet de sortir de la zone de relégation et d'y laisser leurs adversaires du soir.