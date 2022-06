La fin du rêve olympique de Kylian Mbappé ?

Notre Kylian national souhaite plus que jamais participer au tournoi de football des JO de Paris, en plus de l'Euro 2024 programmé juste avant. Mais les signes d'émoussement observés lors de la Ligue des nations n'hypothèquent-ils pas dès aujourd'hui ses rêves olympiens d'un été 2024 qui s'annonce sacrément chargé ?

Privatisation des Bleus à titre personnel ?

Le 23 mai dernier, après avoir prolongé au PSG, Kylian Mbappé avait émis à nouveau sur le plateau de TF1 son désir de disputer les Jeux olympiques de 2024 à Paris, fort de l'assurance de pouvoir être libéré dans deux ans :Et de poursuivre, lyrique :On oublie parfois que le Bondynois Kylian est né à Paris. Sa ville...L'an passé, pour cause d'Euro 2020 rapproché, Noël Le Graët avait barré en juin un Kylian désireux de disputer les JO de Tokyo où les Bleus s'étaient ensuite ridiculisés en juillet. En 2024, la star du PSG aura 25 ans et demi et pourra bénéficier de la possibilité d'être parmi les trois joueurs de plus de 23 ans au sein des Bleuets qualifiés d'office pour le tournoi olympique 2024. Problème : Kylian pourra-t-il enchaîner l'Euro 2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet, si l'équipe de France est qualifiée, bien sûr !) et les JO de Paris (26 juillet-11 août) ? Les pépins physiques (mauvais coups, blessures, fatigue, virus, problèmes ORL) qui l'ont affecté cette saison et passablement lors des quatre matchs de la Ligue des nations interrogent. D'autant plus qu'en 2024, l'ancien Monégasque aura certainement disputé une saison pleine, voire très chargée (si Paris va loin en C1). Or, en football, les années qui passent pèsent de plus en plus sur les organismes avec l'accumulation des compétitions internationales. À l'Euro 2024, à 24 équipes, sauf cata, les Bleus peuvent aller relativement loin, et on imagine mal Mbappé faire une impasse sur tel ou tel match. D'où les risques de saturation bien avant les JO.On le sait, Kylian veut laisser une trace durable dans l'histoire mondiale de son sport. Mais ne prend-il pas un risque un peu mégalo et surtout, ne prend-il pas en otage le football