information fournie par So Foot • 13/10/2021 à 12:00

La fin des cadences infernales, c'est pour quand ?

Mercredi, L'Équipe a révélé que les internationaux ne seraient mis à disposition de leur sélection qu'une semaine avant le début de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022). Et ce n'est pas tout : le championnat de France devrait reprendre dans la foulée, juste après avoir digéré la bûche de Noël. Une perspective ubuesque qui interroge : mais quand va-t-on arrêter de soumettre les joueurs à des cadences de plus en plus infernales ?

Avant comme après, pas le temps de souffler

On ne le sait désormais que trop bien : Thibaut Courtois n'est pas du genre à avoir sa langue dans sa poche. Alors, dimanche après-midi, au terme de la petite finale de Ligue des nations perdue face à l'Italie (2-1), on ne pouvait pas être surpris d'entendre le gardien belge sortir la boîte à punchlines. Pas pour critiquer l'adversaire, ni pour déplorer la défaite. Mais pour pointer du doigt l'enchaînement effréné de matchs auquel les joueurs sont soumis., a pesté le dernier rempart du Real Madrid. Nul doute que les derniers échos relatifs à la prochaine Coupe du monde ne vont pas franchement lui plaire.Selon, les internationaux ne seront en effet libérés par leur club qu'une semaine avant le début du Mondial qatari, qui se tiendra - ça fait toujours mal de le rappeler, mais c'est nécessaire - du 21 novembre au 18 décembre 2022. De quoi faire bondir les sélectionneurs, qui n'auront évidemment ni le temps d'organiser un stage de préparation, ni celui de disputer plusieurs matchs amicaux en amont. Mais ce n'est pas tout, car le quotidien sportif ajoute que la Ligue 1 et la Ligue 2 devraient reprendre une à deux semaines seulement après la finale. Autrement dit, juste après Noël ou dans la foulée du Nouvel an.Certains pourraient hausser les épaules, en avançant que les joueurs seront encore affûtés physiquement. Dans l'absolu, mieux vaut enchaîner les rencontres à la sortie de l'automne plutôt qu'au début de l'été, à l'issue d'une saison déjà épuisante.